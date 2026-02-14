В Туркменистане учреждено Министерство автомобильных дорог
В регионе
- 14 февраля, 2026
- 09:41
В Туркменистане учредили новое ведомство - Министерство автомобильных дорог.
Как передает Report со ссылкой на госинформагентство Туркменистана, об этом сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров.
Он сообщил, что в целях модернизации автомобильных дорог страны, дальнейшего совершенствования деятельности дорожно-транспортной системы принял решение о преобразовании Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог в Министерство автомобильных дорог Туркменистана.
Министром автомобильных дорог Туркменистана назначен Хангельди Керимов.
