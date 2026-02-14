В Туркменистане учреждено Министерство автомобильных дорог

В Туркменистане учредили новое ведомство - Министерство автомобильных дорог.

Как передает Report со ссылкой на госинформагентство Туркменистана, об этом сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что в целях модернизации автомобильных дорог страны, дальнейшего совершенствования деятельности дорожно-транспортной ­системы принял решение о преобразовании Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог в Министерство автомобильных дорог Туркменистана.

Министром автомобильных дорог Туркменистана назначен Хангельди Керимов.