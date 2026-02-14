Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

    Индивидуальные
    • 14 февраля, 2026
    • 10:23
    Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

    На XXV Зимних Олимпийских играх в Италии сегодня будет разыгран очередной комплект наград в ряде дисциплин - горнолыжном спорте, биатлоне, бобслее, санном спорте, керлинге, фристайле, хоккее, шорт-треке, скелетоне, прыжках с трамплина и конькобежном спорте.

    Как сообщает Report, представительница Азербайджана Анастасия Папатома 15 февраля выйдет на старт в гигантском слаломе, а спустя три дня поборется за результат в слаломе.

    Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев по итогам короткой программы набрал 63,63 балла, замкнул турнирную таблицу среди 29 участников и прекратил борьбу.

    Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    XXV Зимние Олимпийские игры Италия соревнования
    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında növbəti yarışlar keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    10:23

    Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

    Индивидуальные
    10:21

    Дорожная полиция призвала водителей к повышенной осторожности в выходные

    Внутренняя политика
    10:19

    Азербайджано-кыргызский фонд объявил конкурс среди банков на размещение средств

    Финансы
    10:01

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились усилить координацию по водно-энергетическим ресурсам

    Другие страны
    10:00

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2026)

    Финансы
    09:58

    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    Финансы
    09:47

    Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана

    Армия
    09:46

    Минтранспорта: Чехия видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере общественного транспорта

    Инфраструктура
    09:41

    В Туркменистане учреждено Министерство автомобильных дорог

    В регионе
    Лента новостей