Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

На XXV Зимних Олимпийских играх в Италии сегодня будет разыгран очередной комплект наград в ряде дисциплин - горнолыжном спорте, биатлоне, бобслее, санном спорте, керлинге, фристайле, хоккее, шорт-треке, скелетоне, прыжках с трамплина и конькобежном спорте.

Как сообщает Report, представительница Азербайджана Анастасия Папатома 15 февраля выйдет на старт в гигантском слаломе, а спустя три дня поборется за результат в слаломе.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев по итогам короткой программы набрал 63,63 балла, замкнул турнирную таблицу среди 29 участников и прекратил борьбу.

Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.