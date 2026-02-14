Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта
Индивидуальные
- 14 февраля, 2026
- 10:23
На XXV Зимних Олимпийских играх в Италии сегодня будет разыгран очередной комплект наград в ряде дисциплин - горнолыжном спорте, биатлоне, бобслее, санном спорте, керлинге, фристайле, хоккее, шорт-треке, скелетоне, прыжках с трамплина и конькобежном спорте.
Как сообщает Report, представительница Азербайджана Анастасия Папатома 15 февраля выйдет на старт в гигантском слаломе, а спустя три дня поборется за результат в слаломе.
Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев по итогам короткой программы набрал 63,63 балла, замкнул турнирную таблицу среди 29 участников и прекратил борьбу.
Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спортаИндивидуальные
