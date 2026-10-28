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    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2026
    • 13:11
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%

    Строительно-монтажные работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%, по II этапу - на 56%, по III этапу - на 49%, по IV этапу - на 60%.

    Как сообщает корреспондент Report из Ширвана, проект направлен на улучшение водоснабжения сельскохозяйственных земель в Евлахском, Агдашском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Уджарском, Агсуинском, Зардабском, Исмаиллинском, Шамахинском и Гаджигабульском районах.

    Работы завершаются на 110 из 171 запланированного гидротехнического сооружения различного назначения. Кроме того, земляные работы выполнены на 134 км из 204 км общей протяженности канала, а бетонная облицовка уложена на участке протяженностью 113 км.

    Проект предусматривает создание новых оросительных систем и вовлечение в сельскохозяйственный оборот 105 950 гектаров земель. Железная облицовка будет уложена на 163,3 км общей протяженности нового канала, а монолитная бетонная облицовка - на 18 км, еще 23 км будут выполнены в виде земляного канала. Максимальная пропускная способность канала составит 180 кубометров в секунду.

    Вдоль канала также строятся соответствующие гидротехнические сооружения.

    Завершить проект планируется в 2027 году.

    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%
    Работы по I этапу реконструкции Ширванского оросительного канала выполнены на 83%

    Ширван Ширванский канал
    Фото
    Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlər açıqlanıb
    44 filmi
    44 filmi

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