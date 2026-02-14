Дорожная полиция призвала водителей к повышенной осторожности в выходные

Дорожная полиция рекомендует водителям уделять особое внимание мерам безопасности перед поездкой, учитывая транспортный поток на междугородних дорогах в субботу и воскресенье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Главного управления Государственной дорожной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что перед выездом необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Особое внимание следует уделить исправности тормозной системы, рулевого управления, состоянию шин и осветительных приборов - именно эти элементы играют ключевую роль в обеспечении безопасной поездки.

"Во время движения необходимо выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и совершать обгон только в разрешенных местах. При длительных поездках при появлении признаков усталости следует делать короткие остановки. На протяжении всего пути важно избегать отвлекающих факторов, особенно использования мобильного телефона, и обязательно пользоваться ремнем безопасности", - говорится в сообщении.