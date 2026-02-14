Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана.

Report напоминает, что 14 февраля 1992 года ВВС Национальной армии были учреждены как самостоятельное подразделение, и с тех пор эта дата отмечается как День Военно-воздушных сил.

В 1997 году Высшее военное авиационное училище Азербайджана осуществило первый выпуск наших национальных военных летчиков.