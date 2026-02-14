Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана
Армия
- 14 февраля, 2026
- 09:47
Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана.
Report напоминает, что 14 февраля 1992 года ВВС Национальной армии были учреждены как самостоятельное подразделение, и с тех пор эта дата отмечается как День Военно-воздушных сил.
В 1997 году Высшее военное авиационное училище Азербайджана осуществило первый выпуск наших национальных военных летчиков.
