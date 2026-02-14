МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто более 70 преступлений
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 11:23
Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки раскрыли 60 преступлений по горячим следам.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Также за сутки удалось раскрыть 12 преступлений, зарегистрированных в предыдущий период.
Последние новости
12:04
В Нахчыване шестеро членов одной семьи отравились угарным газомПроисшествия
11:49
Китай обнулит пошлины на товары из 53 стран АфрикиДругие страны
11:47
S&P: Азербайджанские банки имеют более низкий уровень долговой нагрузки частного сектора в регионеФинансы
11:23
МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто более 70 преступленийПроисшествия
11:23
S&P опубликовало первый рейтинг Азербайджанского фонда развития бизнеса после слиянияФинансы
11:20
Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 112 БПЛАДругие страны
11:10
S&P повысило оценку банковского сектора АзербайджанаФинансы
11:06
ВС РФ нанесли удары по Херсонской и Запорожской областях Украины: двое погибших и 7 раненыхДругие страны
11:02