МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто более 70 преступлений

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки раскрыли 60 преступлений по горячим следам.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Также за сутки удалось раскрыть 12 преступлений, зарегистрированных в предыдущий период.