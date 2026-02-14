İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ötən gün Azərbaycanda 70-dən çox cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    • 14 fevral, 2026
    • 11:12
    Azərbaycanda fevralın 13-də ölkə ərazisində qeydə alınan 60 cinayətin üstü açılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün həm də əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 12 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    Daxili İşlər Nazirliyi açılan cinayətlər
