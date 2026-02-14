Ötən gün Azərbaycanda 70-dən çox cinayətin üstü açılıb
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 11:12
Azərbaycanda fevralın 13-də ölkə ərazisində qeydə alınan 60 cinayətin üstü açılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün həm də əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 12 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
