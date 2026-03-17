İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
Hadisə
- 17 mart, 2026
- 16:49
2 saylı istintaq təcridxanasına narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həbs olunmuş şəxsə qohumu tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilən zaman orada olan ayaqqabının içərisində xüsusi üsulla gizlədilən 2 ədəd bükülüdə 2,810 qram qurudulmuş marixuana və 1,233 qram metamfetamin aşkar olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
