Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Гяндже заключенному пытались передать наркотики в обуви

    Происшествия
    • 17 марта, 2026
    • 17:17
    В Гяндже заключенному пытались передать наркотики в обуви

    В Гяндже пресечена попытка проноса в следственный изолятор №2 наркотических веществ, спрятанных в обуви.

    Как сообщили Report в Пенитенциарной службе Минюста, в ходе проверки передачи, доставленной родственником для одного из содержащихся под стражей лиц, в обуви были обнаружены два свертка.

    В свертках находились марихуана весом 2,810 грамма и метамфетамин весом 1,233 грамма.

    По данному факту ведется проверка.

    Пенитенциарная служба Провоз наркотиков
    İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Ты - Король

