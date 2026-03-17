В Гяндже заключенному пытались передать наркотики в обуви

В Гяндже пресечена попытка проноса в следственный изолятор №2 наркотических веществ, спрятанных в обуви.

Как сообщили Report в Пенитенциарной службе Минюста, в ходе проверки передачи, доставленной родственником для одного из содержащихся под стражей лиц, в обуви были обнаружены два свертка.

В свертках находились марихуана весом 2,810 грамма и метамфетамин весом 1,233 грамма.

По данному факту ведется проверка.