Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər
- 17 mart, 2026
- 16:28
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Polşanın baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər.
"Report" Polşanın Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, XİN rəhbərləri bu gün telefon danışığı aparıblar.
Söhbət zamanı R.Sikorski martın əvvəlində İrandan Azərbaycan ərazisinə həyata keçirilən dron hücumunu pisləyib və beynəlxalq hüququn bu cür pozulmasının yolverilməz olduğunu bildirib.
"Nazirlər, həmçinin Yaxın Şərqdə və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik sahəsindəki vəziyyəti müzakirə edib, eləcə də davam edən münaqişənin mümkün siyasi və iqtisadi nəticələrini nəzərdən keçiriblər", - Polşa XİN-dən bildirilib.
Azərbaycan XİN-in yaydığı məlumata əsasən isə, Polşa naziri ölkəsinin diplomatlarının və vətəndaşlarının İran ərazisindən təxliyəsinə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.
Telefon danışığı zamanı həmçinin Azərbaycanla Polşa arasında siyasi, iqtisadi, alternativ enerji, humanitar və digər sahələrdə münasibətlərin geniş perspektivə malik olduğu, əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin və siyasi dialoqun intensivləşdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.
Wicepremier, minister @sikorskiradek rozmawiał dziś telefonicznie 📞 z ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun. Podczas rozmowy wicepremier Sikorski potępił atak dronów przeprowadzony na początku marca z terytorium Iranu na Azerbejdżan oraz stwierdził, że… pic.twitter.com/JbEqyO9pa2— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 17, 2026