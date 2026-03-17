Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıb
Region
- 17 mart, 2026
- 16:39
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.
İclasda Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən başqa, ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan, parlamentin sədri Alen Simonyan və digər vəzifəli şəxslər iştirak ediblər.
İştirakçılar regiondakı vəziyyəti və s. müzakirə ediblər.
Qeyd olunub ki, bu, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının bir ay tamam olmamış keçirdiyi beşinci iclasıdır.
