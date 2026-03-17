Пашинян созвал пятое за неполный месяц заседание Совбеза
В регионе
- 17 марта, 2026
- 16:29
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В заседании, помимо членов Совбеза, приняли участие президент страны Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян и другие должностные лица. Участники обсудили ситуацию в регионе и текущие развития.
Отмечается, что это пятое за неполный месяц заседание Совбеза Армении.
