    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"

    Futbol
    • 17 mart, 2026
    • 16:45
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib

    Futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov U-20 yığmasına yeni təyin olunan Ruy Jorjenin məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəldiyini düşünür.

    Mütəxəssis bu barədə "Report"a müsahibəsində bildirib.

    O, portuqaliyalı mütəxəssisin U-20 millisinə baş məşqçi təyin olunması barədə fikirlərini bölüşüb:

    "Onun gəlişinin səbəbi bəllidir. Ruy Jorje komandanı sırf U-20 dünya çempionatına hazırlayacaq. Böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib. İnanırıq ki, onun rəhbərliyi ilə yığma yaxşı nəticələr əldə edəcək. Bizə isə ona ancaq uğurlar arzu etmək qalır".

    Ayxan Abbasovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    Son xəbərlər

    16:49

    İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    16:46

    AYNA: Bakının Tbilisi prospektində "cib" tipli zolaqlar salınacaq

    İnfrastruktur
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"

    Futbol
    16:41

    Azərbaycan daha bir ölkədən elektromobil tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:39

    Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıb

    Region
    16:34

    "Mingəçevir" Orxan Sadıqlı ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    16:28

    Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    İKT
    16:22

    Azərbaycan Kuboku: Yarımfinalın cavab oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti