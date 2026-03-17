    Bakının Tbilisi prospektinin Həsən Əliyev və Şəfayət Mehdiyev küçələri ilə kəsişməsində yeni layihənin icrasına başlanılır.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, dəyişikliklər nəticəsində sola dönən nəqliyyat vasitələri üçün axından izolyasiya edilmiş xüsusi "cib" tipli zolaqlar təşkil olunacaq.

    Bu yanaşma sayəsində dönmə əməliyyatı edən sürücülər ümumi axından ayrılacaq, düzünə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri isə maneəsiz və sürətli şəkildə yollarına davam edə biləcəklər.

    Tbilisi prospekti və Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində nizamlanmayan hərəkət qaydası ləğv ediləcək, hərəkət növbəliliyini təmin etmək üçün yeni işıqforlar quraşdırılacaq, nəqliyyatın buraxıcılıq qabiliyyəti artırılacaq, piyadaların təhlükəsiz hərəkəti təmin olunacaq.

    Layihə 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və Bakı-Sumqayıt dəhlizi üzrə icra olunan işlərdən biridir.

    Son xəbərlər

    16:49

    İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    16:46

    AYNA: Bakının Tbilisi prospektində "cib" tipli zolaqlar salınacaq

    İnfrastruktur
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"

    Futbol
    16:41

    Azərbaycan daha bir ölkədən elektromobil tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:39

    Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıb

    Region
    16:34

    "Mingəçevir" Orxan Sadıqlı ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    16:28

    Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    İKT
    16:22

    Azərbaycan Kuboku: Yarımfinalın cavab oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti