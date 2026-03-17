    Инфраструктура
    • 17 марта, 2026
    • 17:10
    АYNA: На Тбилисском проспекте Баку будут созданы разделительные полосы карманного типа

    На пересечении Тбилисского проспекта Баку с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева начинается реализация нового проекта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, в результате изменений для транспортных средств, поворачивающих налево, будут организованы специальные полосы "карманного" типа, изолированные от потока.

    Благодаря такому подходу водители, совершающие маневр поворота, будут отделены от общего потока, а транспортные средства, движущиеся прямо, смогут беспрепятственно и быстро продолжать свой путь.

    На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева нерегулируемый порядок движения будет упразднен, для обеспечения очередности движения будут установлены новые светофоры, пропускная способность транспорта будет увеличена, обеспечено безопасное движение пешеходов.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Тбилисский проспект
    Последние новости

    17:19

    Азербайджан в январе закупил 108 электромобилей

    Бизнес
    17:17

    В Гяндже заключенному пытались передать наркотики в обуви

    Происшествия
    17:15

    Мамытканов: Азербайджан летом введет в строй пятизвездочный отель в Кыргызстане

    Туризм
    17:10

    АYNA: На Тбилисском проспекте Баку будут созданы разделительные полосы "карманного" типа

    Инфраструктура
    16:58

    Туск заявил об отказе Польши направлять войска в Иран

    Другие страны
    16:56

    Молдова приступает к техпереговорам по оставшимся 3 кластерам евроинтеграции

    Другие страны
    16:48

    Пиньо: ЕС рассчитывает на скорейшее разблокирование кредита для Украины

    Другие страны
    16:41

    В Азербайджане увеличено число замминистров в Минцифры

    ИКТ
    16:38

    Остатки средств ряда госфондов в Азербайджане направят на единый казначейский счет

    Финансы
    Лента новостей