АYNA: На Тбилисском проспекте Баку будут созданы разделительные полосы "карманного" типа

На пересечении Тбилисского проспекта Баку с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева начинается реализация нового проекта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в результате изменений для транспортных средств, поворачивающих налево, будут организованы специальные полосы "карманного" типа, изолированные от потока.

Благодаря такому подходу водители, совершающие маневр поворота, будут отделены от общего потока, а транспортные средства, движущиеся прямо, смогут беспрепятственно и быстро продолжать свой путь.

На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева нерегулируемый порядок движения будет упразднен, для обеспечения очередности движения будут установлены новые светофоры, пропускная способность транспорта будет увеличена, обеспечено безопасное движение пешеходов.