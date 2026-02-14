ВС РФ нанесли удары по Херсонской и Запорожской областях Украины: двое погибших и 7 раненых

В результате очередных атак ВС РФ по южным регионам Украины погибли два человека, семеро получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Глава Херсонская областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области из-за обстрелов погиб один человек, еще четверо пострадали.

По его словам, удары были нанесены по населенным пунктам, подробности относительно разрушений уточняются.

Также массированным атакам подверглась Запорожская область. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что за сутки российские войска нанесли 655 ударов по 41 населенному пункту области.

"Один человек погиб, еще трое ранены в результате вражеских атак по Пологовскому и Запорожскому районам", – написал он в своем телеграм-канале.