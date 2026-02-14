Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 112 БПЛА

Россия в ночь на 14 февраля атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 112 ударными дронами по разным направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в соцсети Telegram.

По данным военных, атака велась с 18:30 13 февраля до утра 14 февраля РФ.

Отмечается, что около 70 из запущенных дронов - "Шахеды".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 субботы, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 российский дрон типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака беспилотников продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в воздушных силах.