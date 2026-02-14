Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranmasından 34 il ötür
Hərbi
- 14 fevral, 2026
- 09:41
Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) yaranmasından 34 il ötür.
"Report" xatırladır ki, 1992-ci il fevralın 14-də HHQ orduda ayrıca bölmə kimi təsis olunub.
1997-ci ildə Azərbaycanın Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi ilk milli hərbi təyyarəçilərimizin buraxılışına başlayıb.
