    Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranmasından 34 il ötür

    Hərbi
    • 14 fevral, 2026
    • 09:41
    Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranmasından 34 il ötür

    Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) yaranmasından 34 il ötür.

    "Report" xatırladır ki, 1992-ci il fevralın 14-də HHQ orduda ayrıca bölmə kimi təsis olunub.

    1997-ci ildə Azərbaycanın Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi ilk milli hərbi təyyarəçilərimizin buraxılışına başlayıb.

    Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана
    34 years pass since establishment of Azerbaijan's Air Force

