    S&P опубликовало первый рейтинг Азербайджанского фонда развития бизнеса после слияния

    Финансы
    • 14 февраля, 2026
    • 11:23
    S&P опубликовало первый рейтинг Азербайджанского фонда развития бизнеса после слияния

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF) на уровне "BB/B" со стабильным прогнозом.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, подтверждение рейтингов отражает прогресс в операционной интеграции Фонда развития предпринимательства и Азербайджанской инвестиционной компании, которые в 2025 году были объединены в структуру ABDF.

    "Мы ожидаем, что ABDF опубликует консолидированную аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год в июне 2026 года. Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что в течение следующих 12 месяцев объединенная структура продолжит процесс интеграции, сохраняя при этом очень сильную капитализацию и умеренный аппетит к риску", - отмечается в сообщении.

    "S&P" Azərbaycan Biznesin İnkişafı Fondunun birləşmədən sonra ilk reytinqini açıqlayıb
    S&P publishes first post-merger rating of Azerbaijan Business Development Fund
    Лента новостей