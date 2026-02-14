S&P опубликовало первый рейтинг Азербайджанского фонда развития бизнеса после слияния

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF) на уровне "BB/B" со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, подтверждение рейтингов отражает прогресс в операционной интеграции Фонда развития предпринимательства и Азербайджанской инвестиционной компании, которые в 2025 году были объединены в структуру ABDF.

"Мы ожидаем, что ABDF опубликует консолидированную аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год в июне 2026 года. Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что в течение следующих 12 месяцев объединенная структура продолжит процесс интеграции, сохраняя при этом очень сильную капитализацию и умеренный аппетит к риску", - отмечается в сообщении.