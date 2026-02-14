МГЭС "Гюлябирд" выработала почти 88 млн кВт•ч электроэнергии за 5 лет
Энергетика
- 14 февраля, 2026
- 11:02
МГЭС "Гюлябирд" на реке Хакари в Лачынском районе с момента ввода в эксплуатацию до 1 февраля текущего года произвела 87,7 млн кВт/ч электроэнергии.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.
В ведомстве отметили, что МГЭС "Гюлябирд" была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию 14 февраля пять лет назад. Станция деривационного типа имеет установленную мощность 8 МВт.
