    МГЭС "Гюлябирд" выработала почти 88 млн кВт•ч электроэнергии за 5 лет

    Энергетика
    • 14 февраля, 2026
    • 11:02
    МГЭС "Гюлябирд" на реке Хакари в Лачынском районе с момента ввода в эксплуатацию до 1 февраля текущего года произвела 87,7 млн ​​кВт/ч электроэнергии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

    В ведомстве отметили, что МГЭС "Гюлябирд" была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию 14 февраля пять лет назад. Станция деривационного типа имеет установленную мощность 8 МВт.

