МГЭС "Гюлябирд" выработала почти 88 млн кВт•ч электроэнергии за 5 лет

МГЭС "Гюлябирд" на реке Хакари в Лачынском районе с момента ввода в эксплуатацию до 1 февраля текущего года произвела 87,7 млн ​​кВт/ч электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

В ведомстве отметили, что МГЭС "Гюлябирд" была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию 14 февраля пять лет назад. Станция деривационного типа имеет установленную мощность 8 МВт.