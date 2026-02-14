SOCAR: Энергосотрудничество Азербайджана и Сербии носит стратегический характер

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией носит стратегический характер и вносит вклад в энергетическую безопасность региона.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для сербских журналистов.

В ходе брифинга вице-президент SOCAR Эльшад Насиров ответил на вопросы представителей медиа, касающиеся стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в энергетическом секторе, проектов, укрепляющих энергетическую безопасность региона, и перспектив сотрудничества.