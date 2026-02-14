Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    SOCAR: Энергосотрудничество Азербайджана и Сербии носит стратегический характер

    Энергетика
    • 14 февраля, 2026
    • 10:43
    SOCAR: Энергосотрудничество Азербайджана и Сербии носит стратегический характер

    Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией носит стратегический характер и вносит вклад в энергетическую безопасность региона.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для сербских журналистов.

    В ходе брифинга вице-президент SOCAR Эльшад Насиров ответил на вопросы представителей медиа, касающиеся стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в энергетическом секторе, проектов, укрепляющих энергетическую безопасность региона, и перспектив сотрудничества.

    Азербайджан Сербия энергетическое сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan ilə Serbiya arasında enerji sektorunda strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub
    Фото
    SOCAR: Energy cooperation between Azerbaijan, Serbia strategic in nature
    Ты - Король

    Последние новости

    11:10

    S&P повысило оценку банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    11:06

    ВС РФ нанесли удары по Херсонской и Запорожской областях Украины: двое погибших и 7 раненых

    Другие страны
    11:02

    МГЭС "Гюлябирд" выработала почти 88 млн кВт•ч электроэнергии за 5 лет

    Энергетика
    10:43
    Фото

    SOCAR: Энергосотрудничество Азербайджана и Сербии носит стратегический характер

    Энергетика
    10:23

    Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

    Индивидуальные
    10:21

    Дорожная полиция призвала водителей к повышенной осторожности в выходные

    Внутренняя политика
    10:19

    Азербайджано-кыргызский фонд объявил конкурс среди банков на размещение средств

    Финансы
    10:01

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились усилить координацию по водно-энергетическим ресурсам

    Другие страны
    10:00

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей