SOCAR: Энергосотрудничество Азербайджана и Сербии носит стратегический характер
Энергетика
- 14 февраля, 2026
- 10:43
Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией носит стратегический характер и вносит вклад в энергетическую безопасность региона.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для сербских журналистов.
В ходе брифинга вице-президент SOCAR Эльшад Насиров ответил на вопросы представителей медиа, касающиеся стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в энергетическом секторе, проектов, укрепляющих энергетическую безопасность региона, и перспектив сотрудничества.
