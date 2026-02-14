S&P повысило оценку банковского сектора Азербайджана
- 14 февраля, 2026
- 11:10
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что ключевые инициативы по модернизации регулирования и надзора за финансовыми институтами в Азербайджане приблизят национальную нормативную базу к лучшим мировым практикам.
Как сообщает Report со ссылкой на S&P Global Ratings, агентство повысило оценку отраслевого риска в рамках странового рейтинга банковского сектора (BICRA) Азербайджана с 8 до 7.
"Мы улучшили нашу оценку отраслевого риска, что отражает усиление регулирования и надзора в банковской сфере. Позитивная тенденция по экономическому риску (оценка 8) отражает наши ожидания того, что более жесткий регуляторный надзор ограничит склонность банков к принятию избыточного риска и снизит кредитные риски в системе", - говорится в сообщении.
В S&P отмечают, что улучшение оценки отраслевого риска отражает шаги, предпринятые за последние три года для модернизации регулирования и надзора.
В рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" регулятор внедрил стандарт корпоративного управления для банков, ограничивающий операции со связанными сторонами, а также положение по управлению риском ликвидности в соответствии с требованиями Базеля III.
S&P напомнило, что Центробанк Азербайджана в 2026 году планирует переход к риск-ориентированному надзору и внедрение стандарта IFRS 9, пересмотр структуры достаточности капитала для приведения ее в соответствие с требованиями Базеля III, ужесточение требований к стресс-тестированию, а также разработка механизма санации (resolution framework).
"Мы считаем, что реализация этих инициатив дополнительно укрепит регулирование и надзор, хотя нормативная база страны по-прежнему остается более слабой по сравнению с международными стандартами", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, агентство подтвердило рейтинги ряда банков, изменив прогноз по рейтингам ОАО PASHA Bank со "стабильного" на "позитивный".
Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги PASHA Bank подтверждены на уровне "BB-/B" с позитивным прогнозом.
Агентство также полагает, что ожидаемое IPO 5%-ной доли в PASHA Bank может увеличить его капитальные буферы в краткосрочной перспективе, повысив коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (RAC), до 7-7,5% в 2026-2027 годах.
S&P сохранило рейтинги ОАО Kapital Bank на уровне "BB-/B" с позитивным прогнозом, ОАО Azer-Turk Bank - на уровне "B+/B" со стабильным прогнозом.
"Kapital Bank продолжает укреплять позиции, развивая экосистему финансовых и нефинансовых сервисов под брендом Birbank. Более медленный, чем ожидалось, рост в 2025 году (рост брутто-кредитного портфеля около 4% против 22% в 2024 году), вероятно, приведет к повышению уровня капитализации. Банк будет поддерживать коэффициент RAC в диапазоне 5,75-6,25%", - считают аналитики агентства.