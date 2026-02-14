Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Минтранспорта: Чехия видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере общественного транспорта

    Инфраструктура
    • 14 февраля, 2026
    • 09:46
    Минтранспорта: Чехия видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере общественного транспорта

    Чехия и Азербайджан видят значительный потенциал для обмена опытом в сфере общественного транспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Чехии, на текущей неделе делегация ведомства провела в Баку переговоры, посвященные развитию транспортной инфраструктуры, "умной" мобильности и цифровому сотрудничеству.

    Целью визита стало углубление партнерства с Азербайджаном в области транспорта, интеллектуальных решений для мобильности и цифровых технологий.

    В ходе встреч в Министерстве цифрового развития и транспорта была подтверждена неизменная поддержка чешской стороной деятельности национальных учреждений и компаний, работающих в Азербайджане.

    "Страна проходит этап стремительного развития и модернизации транспортной инфраструктуры и подвижного состава, уделяя особое внимание цифровизации. Эти тенденции открывают конкретные и перспективные возможности для чешских компаний, способных предложить свой опыт, технологии и инновационные решения", - отмечается в сообщении.

    Помимо делового сотрудничества стороны обсудили дальнейшее укрепление институционального взаимодействия между профильными министерствами. Особый акцент был сделан на обмене ноу-хау и передовым опытом в сфере систем общественного транспорта, решений для "умной" мобильности и цифровой трансформации транспортных услуг.

    Отдельная часть переговоров была посвящена повестке Международного транспортного форума (ITF) при Организации экономического сотрудничества и развития. С учетом того, что Чехия этой весной примет председательство в ITF от Азербайджана, стороны подчеркнули важность тесной координации и обмена мнениями для эффективного реагирования на актуальные вызовы в транспортной сфере на международном уровне.

    Азербайджан Чехия общественный транспорт микромобильность цифровая трансформация
    Ministry of Transport: Czech Republic sees potential for cooperation with Azerbaijan in public transport
    Ты - Король

    Последние новости

    10:23

    Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

    Индивидуальные
    10:21

    Дорожная полиция призвала водителей к повышенной осторожности в выходные

    Внутренняя политика
    10:19

    Азербайджано-кыргызский фонд объявил конкурс среди банков на размещение средств

    Финансы
    10:01

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились усилить координацию по водно-энергетическим ресурсам

    Другие страны
    10:00

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2026)

    Финансы
    09:58

    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    Финансы
    09:47

    Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана

    Армия
    09:46

    Минтранспорта: Чехия видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере общественного транспорта

    Инфраструктура
    09:41

    В Туркменистане учреждено Министерство автомобильных дорог

    В регионе
    Лента новостей