Минтранспорта: Чехия видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере общественного транспорта

Чехия и Азербайджан видят значительный потенциал для обмена опытом в сфере общественного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Чехии, на текущей неделе делегация ведомства провела в Баку переговоры, посвященные развитию транспортной инфраструктуры, "умной" мобильности и цифровому сотрудничеству.

Целью визита стало углубление партнерства с Азербайджаном в области транспорта, интеллектуальных решений для мобильности и цифровых технологий.

В ходе встреч в Министерстве цифрового развития и транспорта была подтверждена неизменная поддержка чешской стороной деятельности национальных учреждений и компаний, работающих в Азербайджане.

"Страна проходит этап стремительного развития и модернизации транспортной инфраструктуры и подвижного состава, уделяя особое внимание цифровизации. Эти тенденции открывают конкретные и перспективные возможности для чешских компаний, способных предложить свой опыт, технологии и инновационные решения", - отмечается в сообщении.

Помимо делового сотрудничества стороны обсудили дальнейшее укрепление институционального взаимодействия между профильными министерствами. Особый акцент был сделан на обмене ноу-хау и передовым опытом в сфере систем общественного транспорта, решений для "умной" мобильности и цифровой трансформации транспортных услуг.

Отдельная часть переговоров была посвящена повестке Международного транспортного форума (ITF) при Организации экономического сотрудничества и развития. С учетом того, что Чехия этой весной примет председательство в ITF от Азербайджана, стороны подчеркнули важность тесной координации и обмена мнениями для эффективного реагирования на актуальные вызовы в транспортной сфере на международном уровне.