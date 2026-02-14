ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

По состоянию на 31 января 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 895 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

Только в 2025 году банк профинансировал 10 проектов на сумму 81 млн евро.

По сравнению с показателем на 31 декабря 2025 года, объем портфеля сократился на 1,21%, или на 11 млн евро.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (803 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (62 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом ЕБРР инвестировал 3,612 млрд евро на реализацию 201 проекта в Азербайджане.

Объем операционных активов банка в стране на 31 января 2026 года составил 686 млн евро, сократившись на 1,29% (9 млн евро) по сравнению с показателем на 31 декабря 2025 года.

Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.