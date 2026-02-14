Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    Финансы
    • 14 февраля, 2026
    • 09:58
    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    По состоянию на 31 января 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 895 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

    При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

    Только в 2025 году банк профинансировал 10 проектов на сумму 81 млн евро.

    По сравнению с показателем на 31 декабря 2025 года, объем портфеля сократился на 1,21%, или на 11 млн евро.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (803 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (62 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом ЕБРР инвестировал 3,612 млрд евро на реализацию 201 проекта в Азербайджане.

    Объем операционных активов банка в стране на 31 января 2026 года составил 686 млн евро, сократившись на 1,29% (9 млн евро) по сравнению с показателем на 31 декабря 2025 года.

    Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.

    Азербайджан ЕБРР портфель проектов
    EBRD Azərbaycan üzrə cari layihə portfelini yeniləyib
    EBRD renews its current portfolio of projects in Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    10:23

    Зимняя Олимпиада: Сегодня пройдут соревнования по 11 видам спорта

    Индивидуальные
    10:21

    Дорожная полиция призвала водителей к повышенной осторожности в выходные

    Внутренняя политика
    10:19

    Азербайджано-кыргызский фонд объявил конкурс среди банков на размещение средств

    Финансы
    10:01

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились усилить координацию по водно-энергетическим ресурсам

    Другие страны
    10:00

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2026)

    Финансы
    09:58

    ЕБРР обновил текущий портфель проектов по Азербайджану

    Финансы
    09:47

    Прошло 34 года со дня создания ВВС Азербайджана

    Армия
    09:46

    Минтранспорта: Чехия видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере общественного транспорта

    Инфраструктура
    09:41

    В Туркменистане учреждено Министерство автомобильных дорог

    В регионе
    Лента новостей