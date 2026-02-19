BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems готова увеличить производство вооружений, однако ожидает от правительства определенности по вопросам финансирования.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Чарльз Вудберн в интервью газете The Daily Telegraph.

"Очевидно, существует много предположений о том, что может произойти или не произойти. Мы ожидаем план инвестиций в оборону и ясности по этому вопросу", - сказал он.

По словам Вудберна, производство снарядов или беспилотников относительно легко удвоить в течение года-полутора, тогда как реализация более крупных проектов требует значительно большего времени.

Он пояснил, что строительство подводных лодок или фрегатов может занять "три, четыре, может быть, пять лет" с учетом необходимости серьезных вложений в инфраструктуру.

"Но главное - получить заказ и иметь ясность по поводу того, что это означает. После этого мы сможем активно подключиться и инвестировать в расширение производственных мощностей, и мы с радостью сделаем это", - добавил глава компании.