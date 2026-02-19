Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 01:54
    BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

    Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems готова увеличить производство вооружений, однако ожидает от правительства определенности по вопросам финансирования.

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор компании Чарльз Вудберн в интервью газете The Daily Telegraph.

    "Очевидно, существует много предположений о том, что может произойти или не произойти. Мы ожидаем план инвестиций в оборону и ясности по этому вопросу", - сказал он.

    По словам Вудберна, производство снарядов или беспилотников относительно легко удвоить в течение года-полутора, тогда как реализация более крупных проектов требует значительно большего времени.

    Он пояснил, что строительство подводных лодок или фрегатов может занять "три, четыре, может быть, пять лет" с учетом необходимости серьезных вложений в инфраструктуру.

    "Но главное - получить заказ и иметь ясность по поводу того, что это означает. После этого мы сможем активно подключиться и инвестировать в расширение производственных мощностей, и мы с радостью сделаем это", - добавил глава компании.

    BAE Systems Великобритания расходы на оборону
    Ты - Король

    Последние новости

    02:06

    Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:54

    BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

    Другие страны
    01:26

    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

    Другие страны
    01:08

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" не смог оправиться после быстрых голов

    Футбол
    00:59

    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    Другие страны
    00:21

    Тренер "Ньюкасла": Ответный матч с "Карабахом" будет серьезным

    Футбол
    00:00
    Фото

    В Азербайджане наступил месяц Рамазан

    Религия
    23:53

    Трамп потребовал от Стармера не отдавать контроль над Диего-Гарсия Маврикию

    Другие страны
    23:42
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" потерпел крупное поражение от "Ньюкасла" - ОБНОВЛЕНО 8

    Футбол
    Лента новостей