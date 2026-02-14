İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    EBRD Azərbaycan üzrə cari layihə portfelini yeniləyib

    Maliyyə
    • 14 fevral, 2026
    • 10:34
    Bu il yanvarın 31-nə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfeli 895 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir.

    "Report" EBRD-ə istinadən xəbər verir ki, bunun 40 %-i özəl sektorun payına düşür.

    Hazırda Azərbaycanda EBRD-nin 36 layihəsi aktivdir.

    Təkcə 2025-ci ildə bank 81 milyon avro dəyərində 10 layihəni maliyyələşdirib.

    Dekabrın 31-nə olan göstərici ilə müqayisədə portfelin həcmi 1,21 % və ya 11 milyon avro azalıb.

    EBRD-nin məlumatına əsasən, cari portfelin əsas hissəsi - 90 %-i və yaxud 803 milyon avrosu dayanıqlı infrastrukturun inkişafına, 7 %-i və yaxud 62 milyon avrosu maliyyə institutlarına, 3 %-i və yaxud 30 milyon avrosu isə korporativ sektora yönəldilib.

    Ümumilikdə EBRD Azərbaycanda 201 layihənin həyata keçirilməsinə 3,612 milyard avro investisiya yatırıb.

    Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin dəyəri yanvarın 31-nə 686 milyon avro təşkil edib. Bu dekabrın 31-i ilə müqayisədə 1,29 % və yaxud 9 milyon avro azdır.

    2024-cü ildə EBRD Azərbaycanda 8 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro kredit ayırıb. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 27,56 % və yaxud 43 milyon avro çoxdur.

    EBRD Azərbaycan
