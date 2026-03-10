CBS: Tramp İrana qarşı müharibənin demək olar ki, bitdiyini düşünür
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 00:19
ABŞ prezidenti Donald Tramp İrana qarşı müharibənin faktiki olaraq başa çatdığına və Vaşinqtonun ilkin dörd-beş həftəlik müddətindən xeyli irəlidə olduğuna inanır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News"un Ağ Ev müxbiri məlumat verib.
Jurnalist Trampın sözlərini sitat gətirib: "Düşünürəm ki, müharibə, demək olar ki, bitib. Onların nə donanması, nə rabitəsi, nə də hava qüvvələri var".
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İsraildəki obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib. ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.
