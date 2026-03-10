CBS: Tramp İrana qarşı müharibənin demək olar ki, bitdiyini düşünür

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ prezidenti Donald Tramp İrana qarşı müharibənin faktiki olaraq başa çatdığına və Vaşinqtonun ilkin dörd-beş həftəlik müddətindən xeyli irəlidə olduğuna inanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News"un Ağ Ev müxbiri məlumat verib.

    Jurnalist Trampın sözlərini sitat gətirib: "Düşünürəm ki, müharibə, demək olar ki, bitib. Onların nə donanması, nə rabitəsi, nə də hava qüvvələri var".

    Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İsraildəki obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib. ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершена

