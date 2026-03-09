CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершена
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 23:47
Президент США Дональд Трамп считает, что война против Ирана "практически завершена" и Вашингтон "значительно опережает" первоначально установленные им сроки в четыре-пять недель.
Как передает Report, об этом сообщает корреспондент CBS News при Белом доме Вэйцзя Цзян в соцсети Х.
"Я думаю, что война практически завершена, в целом. У них нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил", - цитирует Трампа журналист.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
