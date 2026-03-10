İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bu gün Novruzun üçüncü - Yel çərşənbəsidir

    Daxili siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 00:00
    Bu gün Novruzun üçüncü - Yel çərşənbəsidir

    Bu gün Novruzun üçüncü - Yel çərşənbəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, Yel çərşənbəsində əsən isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir.

    Etiqadlara görə, bu çərşənbədə oyanan yel və külək dünyanı dolaşır, oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir, hər şeyə yeni nəfəs verir. Ona görə bu çərşənbəyə xalq arasında "yelli-küləkli" çərşənbə deyirlər.

    Yel çərşənbəsi günü də şər qarışanda hər həyətdə, hər məhəllədə tonqallar qalanır, tonqal başına toplaşanlar növbə ilə 3 dəfə onun üstündən atlanırlar. Bu, azar-bezardan, bədbəxtlik və fəlakətlərdən xilas olmaq, günahlardan qurtulmaq niyyəti ilə edilir.

    Yel çərşənbəsində həm də son çərşənbəyə və Novruza hazırlıq görülür, ev-eşik, həyət-baca təmizlənir, şirniyyatlar bişirilir.

    Yel Azərbaycan mifik təfəkkürünə görə, həm də yol göstərən, bələdçi rolunu yerinə yetirir.

    Qeyd edək ki, ilaxır - Torpaq çərşənbəsi isə martın 17-də qeyd olunacaq.

    Azərbaycana yaz fəsli martın 20-si Bakı vaxtı ilə saat 18:45:53-də daxil olacaq. Martın 20-21-i isə Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunur.

    Yel çərşənbəsi Novruz Bayramı
    В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"
    Azerbaijan celebrates 'Wind Tuesday'

    Son xəbərlər

    00:19

    CBS: Tramp İrana qarşı müharibənin demək olar ki, bitdiyini düşünür

    Digər ölkələr
    00:00

    Bu gün Novruzun üçüncü - Yel çərşənbəsidir

    Daxili siyasət
    23:53

    Macarıstanın Kiyevdəki səfiri Ukraynanın XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    23:43

    U-23 Avropa çempionatı: Vasif Bağırov və Səbuhi Əmiraslanov finala yüksəlib

    Fərdi
    23:29

    Trampla Putin İran və Ukraynanı müzakirə etdilər

    Region
    23:13

    Tehranda yaşayış binaları atəşə tutulub, 40 nəfər həlak olub

    Region
    23:02

    İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölüb

    Region
    22:51

    "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    22:38

    Kamal Xərrazi: Vaşinqton artıq iki dəfə Tehranı aldadıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti