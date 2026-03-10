В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси" - третий вторник перед праздником Новруз.

Как сообщает Report, этот день возвещает о приходе весны.

Согласно поверьям, в этот вторник пробуждаются ветер и воздушные потоки, которые странствуют по миру, приводят в движение пробудившиеся воду и огонь, вдыхают новую жизнь во всё сущее. Поэтому в народе этот день также называют "ветреным вторником".

В этот день с наступлением сумерек в каждом дворе и в каждом квартале разжигают костры, и собравшиеся у огня по очереди трижды перепрыгивают через него. По народному поверью, таким образом человек избавляется от всех невзгод и неприятностей.

В "Йел чершенбеси" также продолжается подготовка к последнему предпраздничному вторнику и к самому Новрузу: приводят в порядок дома, дворы и хозяйственные постройки, выпекают сладости.

Согласно мифологическим представлениям, ветер также считается проводником, указывающим верный путь.

Отметим, что последний предпраздничный вторник - "Торпаг чершенбеси", или "Вторник земли", - в этом году будет отмечаться 17 марта.

Весна вступит в свои права в Азербайджане 20 марта в 18:45:53 по бакинскому времени. А 20–21 марта в стране будут широко отмечать праздник Новруз.