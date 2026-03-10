Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане отмечают Йел чершенбеси

    Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси" - третий вторник перед праздником Новруз.

    Как сообщает Report, этот день возвещает о приходе весны.

    Согласно поверьям, в этот вторник пробуждаются ветер и воздушные потоки, которые странствуют по миру, приводят в движение пробудившиеся воду и огонь, вдыхают новую жизнь во всё сущее. Поэтому в народе этот день также называют "ветреным вторником".

    В этот день с наступлением сумерек в каждом дворе и в каждом квартале разжигают костры, и собравшиеся у огня по очереди трижды перепрыгивают через него. По народному поверью, таким образом человек избавляется от всех невзгод и неприятностей.

    В "Йел чершенбеси" также продолжается подготовка к последнему предпраздничному вторнику и к самому Новрузу: приводят в порядок дома, дворы и хозяйственные постройки, выпекают сладости.

    Согласно мифологическим представлениям, ветер также считается проводником, указывающим верный путь.

    Отметим, что последний предпраздничный вторник - "Торпаг чершенбеси", или "Вторник земли", - в этом году будет отмечаться 17 марта.

    Весна вступит в свои права в Азербайджане 20 марта в 18:45:53 по бакинскому времени. А 20–21 марта в стране будут широко отмечать праздник Новруз.

    Bu gün Novruzun üçüncü - Yel çərşənbəsidir
    Azerbaijan celebrates 'Wind Tuesday'
