    В Лянкяране мать близнецов родила тройню

    Внутренняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 14:41
    В Лянкяране мать близнецов родила тройню

    В Лянкяранской ЦРБ 34-летняя женщина родила тройню - теперь в семье шестеро малышей.

    Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, женщина 1992 года рождения родила двоих мальчиков и одну девочку. Роды прошли путем кесарева сечения.

    Вес новорожденных составил 2 кг, 2,1 кг и 2,0 кг, рост - соответственно 40, 41 и 42 см. Состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное, новорожденные находятся под наблюдением врача-неонатолога.

    Отмечается, что до рождения тройни женщина уже была матерью двух мальчиков и одной девочки, при этом мальчик и девочка из числа старших детей являются близнецами.

    Лянкяран близнецы тройня
    Фото
    Lənkəranda 34 yaşlı qadın üçəm dünyaya gətirib
    Лента новостей