В Лянкяране мать близнецов родила тройню

В Лянкяранской ЦРБ 34-летняя женщина родила тройню - теперь в семье шестеро малышей.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, женщина 1992 года рождения родила двоих мальчиков и одну девочку. Роды прошли путем кесарева сечения.

Вес новорожденных составил 2 кг, 2,1 кг и 2,0 кг, рост - соответственно 40, 41 и 42 см. Состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное, новорожденные находятся под наблюдением врача-неонатолога.

Отмечается, что до рождения тройни женщина уже была матерью двух мальчиков и одной девочки, при этом мальчик и девочка из числа старших детей являются близнецами.