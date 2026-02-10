В Лянкяране мать близнецов родила тройню
Внутренняя политика
- 10 февраля, 2026
- 14:41
В Лянкяранской ЦРБ 34-летняя женщина родила тройню - теперь в семье шестеро малышей.
Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, женщина 1992 года рождения родила двоих мальчиков и одну девочку. Роды прошли путем кесарева сечения.
Вес новорожденных составил 2 кг, 2,1 кг и 2,0 кг, рост - соответственно 40, 41 и 42 см. Состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное, новорожденные находятся под наблюдением врача-неонатолога.
Отмечается, что до рождения тройни женщина уже была матерью двух мальчиков и одной девочки, при этом мальчик и девочка из числа старших детей являются близнецами.


