Lənkəranda 34 yaşlı qadın üçəm dünyaya gətirib
Daxili siyasət
- 10 fevral, 2026
- 14:21
Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 34 yaşlı hamilə üçəm dünyaya gətirib.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, 1992-ci il təvəllüdlü pasiyent üzərində həyata keçirilən qeysəriyyə əməliyyatı ilə üçəmlərin doğuş prosesi uğurla icra olunub. Körpələrin çəkiləri müvafiq olaraq 2, 2.1 və 2.0 kq, boyları isə 40, 41 və 42 sm olub. Onlardan ikisi oğlan, biri qızdır.
Bildirilib ki, hazırda ana və körpələrin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Yenidoğulmuşlar həkim-neonatoloqun nəzarətindədir.
Məlumatda həmçinin vurğulanıb ki, 34 yaşlı qadının üçəmlərə qədər iki oğlan və bir qız övladı var. Çoxuşaqlı ananın əvvəlki övladlarından bir qız və bir oğlan da əkiz hamiləliklə dünyaya gəlib.
