İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın üçəm dünyaya gətirib

    Daxili siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 14:21
    Lənkəranda 34 yaşlı qadın üçəm dünyaya gətirib

    Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 34 yaşlı hamilə üçəm dünyaya gətirib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, 1992-ci il təvəllüdlü pasiyent üzərində həyata keçirilən qeysəriyyə əməliyyatı ilə üçəmlərin doğuş prosesi uğurla icra olunub. Körpələrin çəkiləri müvafiq olaraq 2, 2.1 və 2.0 kq, boyları isə 40, 41 və 42 sm olub. Onlardan ikisi oğlan, biri qızdır.

    Bildirilib ki, hazırda ana və körpələrin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Yenidoğulmuşlar həkim-neonatoloqun nəzarətindədir.

    Məlumatda həmçinin vurğulanıb ki, 34 yaşlı qadının üçəmlərə qədər iki oğlan və bir qız övladı var. Çoxuşaqlı ananın əvvəlki övladlarından bir qız və bir oğlan da əkiz hamiləliklə dünyaya gəlib.

    Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası TƏBİB əkiz və üçəm
    Foto
    В Лянкяране мать близнецов родила тройню

    Son xəbərlər

    15:00

    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Biznes
    14:55

    Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    14:55

    "Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    14:54

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:52

    AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblər

    Maliyyə
    14:50

    Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:50

    Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olub

    Digər ölkələr
    14:42

    Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıb

    Futbol
    14:34

    Azərbaycan "Yaşıl enerji" tarixində ilk karbon kreditləri alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti