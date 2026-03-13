ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İlamda 54 nəfər ölüb
Region
- 13 mart, 2026
- 01:03
İranın İlam vilayətində ABŞ ilə İsrailin hücumları nəticəsində ölən 54 nəfərin meyiti tibbi müayinədən keçib və dəfn icazəsi verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İlam vilayətinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza İdarəsinə istinadən "Khabar Fouri" məlumat yayıb.
"Ölənlərdən 10 nəfəri mülki şəxsdir, aralarında qadın və uşaqlar da var" , - məlumatda bildirilib və əlavə olunub ki, ölənlərin 49-u kişi cinsinə məxsusdur.
