В результате ударов США и Израиля в Иламе погибли 54 человека

В иранской провинции Илам проведено судебно-медицинское обследование тел 54 человек, погибших в результате ударов США и Израиля, после чего было выдано разрешение на их захоронение.

Как передает Report, об этом со ссылкой на Управление судебно-медицинской экспертизы провинции Илам сообщает издание Khabar Fouri.

"Из числа погибших 10 человек являются гражданскими лицами, среди них есть женщины и дети", - говорится в сообщении. Также отмечается, что 49 погибших - мужчины.