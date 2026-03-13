В результате ударов США и Израиля в Иламе погибли 54 человека
В регионе
- 13 марта, 2026
- 01:05
В иранской провинции Илам проведено судебно-медицинское обследование тел 54 человек, погибших в результате ударов США и Израиля, после чего было выдано разрешение на их захоронение.
Как передает Report, об этом со ссылкой на Управление судебно-медицинской экспертизы провинции Илам сообщает издание Khabar Fouri.
"Из числа погибших 10 человек являются гражданскими лицами, среди них есть женщины и дети", - говорится в сообщении. Также отмечается, что 49 погибших - мужчины.
