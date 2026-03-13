UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib
- 13 mart, 2026
- 01:55
UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, İngiltərə təmsilçilərindən "Aston Villa" Fransada "Lill"lə, "Nottinqem Forest" evdə Danimarkanın "Midtyullann" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
1/8 finalda İtaliya təmsilçiləri "Bolonya" və "Roma" münasibətlərə aydınlıq gətirib.
UEFA Avropa Liqası
1/8 final, ilk oyunlar
"Lill" (Fransa) – "Aston Villa" (İngiltərə) - 0:1
"Ştutqart" (Almaniya) – "Portu" (Portuqaliya) - 1:2
"Bolonya" (İtaliya) – "Roma" (İtaliya) - 1:1
"Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Betis" (İspaniya) - 1:0
"Selta" (İspaniya) – "Lion" (Fransa) - 1:1
"Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka) - 0:1
"Genk (Belçika) – "Frayburq" (Almaniya) - 1:0
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Braqa" (Portuqaliya) - 2:0