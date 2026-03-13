İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 01:55
    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib

    UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, İngiltərə təmsilçilərindən "Aston Villa" Fransada "Lill"lə, "Nottinqem Forest" evdə Danimarkanın "Midtyullann" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    1/8 finalda İtaliya təmsilçiləri "Bolonya" və "Roma" münasibətlərə aydınlıq gətirib.

    UEFA Avropa Liqası

    1/8 final, ilk oyunlar

    "Lill" (Fransa) – "Aston Villa" (İngiltərə) - 0:1

    "Ştutqart" (Almaniya) – "Portu" (Portuqaliya) - 1:2

    "Bolonya" (İtaliya) – "Roma" (İtaliya) - 1:1

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Betis" (İspaniya) - 1:0

    "Selta" (İspaniya) – "Lion" (Fransa) - 1:1

    "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka) - 0:1

    "Genk (Belçika) – "Frayburq" (Almaniya) - 1:0

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Braqa" (Portuqaliya) - 2:0

