    Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    • 13 марта, 2026
    • 02:09
    Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

    В Лиге Европы УЕФА стартовала стадия 1/8 финала.

    Как сообщает Report, представители Англии "Астон Вилла" во Франции встретилась с "Лиллем", а "Ноттингем Форес" дома принимал датский "Мидтьюлланн".

    В 1/8 финала отношения также выяснили итальянские клубы "Болонья" и "Рома".

    Лига Европы УЕФА

    1/8 финала, первые матчи

    12 марта

    "Лилль" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:1

    "Штутгарт" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 1:2

    "Болонья" (Италия) - "Рома" (Италия) - 1:1

    "Панатинаикос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 1:0

    "Сельта" (Испания) - "Лион" (Франция) - 1:1

    "Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:1

    "Генк" (Бельгия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0

    "Ференцварош" (Венгрия) - "Брага" (Португалия) - 2:0

    Лига Европы УЕФА
