Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Футбол
- 13 марта, 2026
- 02:09
В Лиге Европы УЕФА стартовала стадия 1/8 финала.
Как сообщает Report, представители Англии "Астон Вилла" во Франции встретилась с "Лиллем", а "Ноттингем Форес" дома принимал датский "Мидтьюлланн".
В 1/8 финала отношения также выяснили итальянские клубы "Болонья" и "Рома".
Лига Европы УЕФА
1/8 финала, первые матчи
12 марта
"Лилль" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:1
"Штутгарт" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 1:2
"Болонья" (Италия) - "Рома" (Италия) - 1:1
"Панатинаикос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 1:0
"Сельта" (Испания) - "Лион" (Франция) - 1:1
"Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:1
"Генк" (Бельгия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0
"Ференцварош" (Венгрия) - "Брага" (Португалия) - 2:0
