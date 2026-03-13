КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны В регионе

Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Футбол

NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреля Другие страны

Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять нейтралитет Другие страны

В результате ударов США и Израиля в Иламе погибли 54 человека В регионе

ЕС созывает встречу для обсуждения конфликтов вокруг Ирана и Украины Другие страны

Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив В регионе

Аида Керимова, выступающая за Украину в вольной борьбе, стала чемпионкой Европы Спорт