Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), ведущее металлургическое предприятие Южного Кавказа, продолжает укреплять свои позиции на международных рынках. Несмотря на усиливающиеся протекционистские меры в мировой сталелитейной отрасли, компания успешно работает на рынках США и Европейского Союза (ЕС).

В прошлом году общий объем экспорта стальной продукции BSC превысил 61 000 тонн. Экспортный портфель включает арматуру, бесшовные трубы и ферросплавы.

Показатели экспорта на рынки США и ЕС:

Показатель 2024 год 2025 год Рынок США - объем 5 000 тонн 14 000 тонн (+180%) Рынок США - стоимость 11,6 млн. АЗН 33 млн. АЗН (+184%) Рынок ЕС - объем 6 400 тонн 7 000 тонн (+9%) Рынок ЕС - стоимость 10,4 млн. АЗН 12,6 млн. АЗН (+21%) Общий объём экспорта Более 61 000 тонн в 2025 году

Успехи компании в сфере экспортной деятельности были отмечены на мероприятии, организованном Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана, BSC получила сертификат "Активный экспортер частного сектора" за вклад в развитие ненефтяного экспорта страны.

"Расширение экспортной деятельности занимает важное место в долгосрочной стратегии Baku Steel Company. Рост экспорта в США и Европейский Союз подтверждает международное признание качества и конкурентоспособности нашей продукции", – отметил заместитель генерального директора компании Султан Аскаров.

BSC также наращивает выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и постепенно расширяет географию экспортных поставок.

ЗАО "Baku Steel Company" – крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производит высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

