    Бизнес
    • 13 марта, 2026
    • 12:03
    Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

    ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), ведущее металлургическое предприятие Южного Кавказа, продолжает укреплять свои позиции на международных рынках. Несмотря на усиливающиеся протекционистские меры в мировой сталелитейной отрасли, компания успешно работает на рынках США и Европейского Союза (ЕС).

    В прошлом году общий объем экспорта стальной продукции BSC превысил 61 000 тонн. Экспортный портфель включает арматуру, бесшовные трубы и ферросплавы.

    Показатели экспорта на рынки США и ЕС:

    Показатель

    2024 год

    2025 год

    Рынок США - объем

    5 000 тонн

    14 000 тонн (+180%)

    Рынок США - стоимость

    11,6 млн. АЗН

    33 млн. АЗН (+184%)

    Рынок ЕС - объем

    6 400 тонн

    7 000 тонн (+9%)

    Рынок ЕС - стоимость

    10,4 млн. АЗН

    12,6 млн. АЗН (+21%)

    Общий объём экспорта

    Более 61 000 тонн в 2025 году

    Успехи компании в сфере экспортной деятельности были отмечены на мероприятии, организованном Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана, BSC получила сертификат "Активный экспортер частного сектора" за вклад в развитие ненефтяного экспорта страны.

    "Расширение экспортной деятельности занимает важное место в долгосрочной стратегии Baku Steel Company. Рост экспорта в США и Европейский Союз подтверждает международное признание качества и конкурентоспособности нашей продукции", – отметил заместитель генерального директора компании Султан Аскаров.

    BSC также наращивает выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и постепенно расширяет географию экспортных поставок.

    ЗАО "Baku Steel Company" – крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производит высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

    Подробнее: www.bakusteel.com

    Металлургическая промышленность Ненефтегазовый экспорт
    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb
    Baku Steel Company increased exports to US, Europe in 2025
