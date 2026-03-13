İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 12:02
    Baku Steel Company 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    2025-ci ildə ümumi ixrac həcmi 61 min tonu keçib, ABŞ istiqamətinə ixrac 5 min tondan 14 min tona (+180%), Aİ istiqamətində isə 6,4 min tondan 7 min tona yüksəlib.

    Cənubi Qafqazın aparıcı metallurgiya müəssisəsi olan "Baku Steel Company" QSC (BSC) beynəlxalq bazarlarda mövqeyini möhkəmləndirir. Qlobal polad sənayesində artan proteksionist tədbirlərə baxmayaraq, şirkət ABŞ və Avropa İttifaqı (Aİ) bazarlarında uğurla fəaliyyət göstərir.

    Ötən il BSC-nin ixrac etdiyi polad məhsullarının ümumi həcmi 61 min tonu keçib. İxrac portfelinə armatur, tikişsiz borular və ferroərintilər daxildir.

    ABŞ və Aİ bazarlarına ixrac göstəriciləri:

    Şirkətin ixrac sahəsindəki uğurları İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən keçirilən tədbirdə qeyd edilib. BSC ölkənin qeyri-neft ixracının inkişafına verdiyi töhfəyə görə "Özəl sektor üzrə fəal ixracatçı" sertifikatı ilə mükafatlandırılıb.

    "İxrac fəaliyyətinin genişləndirilməsi Baku Steel Company-nin uzunmüddətli strategiyasında mühüm yer tutur. ABŞ və Avropa İttifaqına ixracın artması məhsullarımızın keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanındığını təsdiqləyir", – Baş direktorun müavini Sultan Əskərov qeyd edib.

    BSC, həmçinin daha yüksək əlavə dəyərə malik məhsulların istehsalını artırır və ixrac coğrafiyasını tədricən genişləndirir.

    ŞİRKƏT HAQQINDA

    "Baku Steel Company" QSC – Cənubi Qafqazın ən böyük metallurgiya müəssisəsi olmaqla, tikinti, infrastruktur və sənaye sektorları üçün yüksək keyfiyyətli polad məhsulları istehsal edir.

    Ətraflı məlumat üçün: www.bakusteel.com

    “Baku Steel Company” QSC (BSC) Metallurgiya müəssisəsi
    Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году
    Baku Steel Company increased exports to US, Europe in 2025

    Son xəbərlər

    13:31

    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    13:31

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    13:28

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib

    Region
    13:24

    İranda Qüds Günü yürüşü zamanı partlayış olub

    Region
    13:22

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur

    Xarici siyasət
    13:19

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:19
    Foto

    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:17

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var

    Xarici siyasət
    13:15

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti