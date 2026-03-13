Правительство представило президенту стратегию развития Азербайджана до 2031 года

Проект Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и II Государственной программы "Великое возвращение" представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в Милли Меджлисе, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства в 2025 году.

По его словам, предстоящий среднесрочный период формирует перед страной новые стратегические вызовы и цели с точки зрения геополитической обстановки и геоэкономических факторов, происходящих в мире и регионе, а также текущих тенденций развития.

"Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития и разработанная на их основе Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, а также I Государственная программа Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории в настоящее время успешно реализуются. В продолжение Стратегии, на основании распоряжения, подписанного президентом 30 мая 2025 года, подготовлен проект "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и II Государственной программы "Великое возвращение", охватывающий новые вызовы и цели, который обсужден в Экономическом совете. Проекты обоих документов уже представлены правительством президенту", - заявил Асадов.