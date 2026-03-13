Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земель

    Карабах
    • 13 марта, 2026
    • 11:55
    Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земель

    На освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре - в 2026 году работы по разминированию и очистке от неразорвавшихся снарядов планируется провести на территории общей площадью более 65 тыс. га.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в парламенте, представляя отчет Кабинета министров за 2025 год.

    Он отметил, что на освобожденных территориях продолжаются масштабные работы по разминированию:

    "В 2025 году было разминировано 69,2 тыс. га. Всего с 2020 года на освобожденных территориях разминировано около 249 тыс. га, а общее количество найденных боеприпасов составило 237 тыс. единиц".

    Bu il 65 min hektardan artıq ərazinin minalardan təmizlənməsi planlaşdırılır
