В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек

С начала операции против Ирана (28 февраля) в больницы Израиля были доставлены 2 975 человек, 85 из которых в настоящее время находятся на лечении.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщили в Минздраве страны.

Отмечается, что этот показатель включает как гражданских лиц, так и военнослужащих. А Армия обороны Израиля сообщила о 13 раненых в результате атак "Хезболлах" из Ливана.

Среди госпитализированных 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

За последние 24 часа в больницы были доставлены 213 пострадавших.