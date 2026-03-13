В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 13 марта, 2026
    • 12:00
    С начала операции против Ирана (28 февраля) в больницы Израиля были доставлены 2 975 человек, 85 из которых в настоящее время находятся на лечении.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщили в Минздраве страны.

    Отмечается, что этот показатель включает как гражданских лиц, так и военнослужащих. А Армия обороны Израиля сообщила о 13 раненых в результате атак "Хезболлах" из Ливана.

    Среди госпитализированных 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

    За последние 24 часа в больницы были доставлены 213 пострадавших.

    Лента новостей