В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 12:00
С начала операции против Ирана (28 февраля) в больницы Израиля были доставлены 2 975 человек, 85 из которых в настоящее время находятся на лечении.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщили в Минздраве страны.
Отмечается, что этот показатель включает как гражданских лиц, так и военнослужащих. А Армия обороны Израиля сообщила о 13 раненых в результате атак "Хезболлах" из Ливана.
Среди госпитализированных 9 человек находятся в тяжелом состоянии.
За последние 24 часа в больницы были доставлены 213 пострадавших.
Последние новости
12:59
ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"Другие страны
12:58
Вице-премьер КНР Хэ Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией СШАДругие страны
12:53
Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридораВнешняя политика
12:49
Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и АзииВнешняя политика
12:48
Завтра в Азербайджане ожидается туманЭкология
12:46
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человекВнутренняя политика
12:45
Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в КазахстанеВнешняя политика
12:43
В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦАВнешняя политика
12:40
Фото