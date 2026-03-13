В Германии из-за пожара в доме престарелых один человек погиб, семеро пострадали

При пожаре в доме престарелых в Саксонии (Германия) погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

"В результате инцидента погиб 84-летний пациент заведения и пострадали еще семь человек, жители и смотрители. Из них трое нуждались в госпитализации, но угрозы для их жизни нет", - пишет издание.

Пожар произошел вечером 12 марта в доме престарелых в городе Хемниц в одной из комнат второго этажа. Огонь не вышел за пределы этой комнаты.

Причину пожара выясняют.