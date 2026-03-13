В Германии из-за пожара в доме престарелых один человек погиб, семеро пострадали
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 12:22
При пожаре в доме престарелых в Саксонии (Германия) погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.
"В результате инцидента погиб 84-летний пациент заведения и пострадали еще семь человек, жители и смотрители. Из них трое нуждались в госпитализации, но угрозы для их жизни нет", - пишет издание.
Пожар произошел вечером 12 марта в доме престарелых в городе Хемниц в одной из комнат второго этажа. Огонь не вышел за пределы этой комнаты.
Причину пожара выясняют.
