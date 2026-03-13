Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Мухтар Бабаев: На фоне войн борьба с изменением климата отошла на второй план

    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 12:19
    Мухтар Бабаев: На фоне войн борьба с изменением климата отошла на второй план

    На фоне конфликтов и войн государства все чаще направляют ресурсы на вопросы обороны и безопасности, тогда как борьба с изменением климата отходит на второй план.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на панельной сессии "Борьба за сохранение COP" в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, для реализации климатических программ ключевое значение имеет финансирование. Вместе с тем, подчеркнул Бабаев, не менее важным остается вопрос выполнения обязательств, принятых в рамках международных климатических площадок.

    "До сих пор было проведено множество Конференций сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP). Однако исполнение принятых решений остается под вопросом. Необходимо обсуждать, как двигаться вперед. Бывшие и будущие кандидаты на проведение COP должны вести такие обсуждения. Многосторонность и ООН находятся под давлением", - сказал он.

    Бабаев также отметил, что практическая реализация принятых на COP29 в Баку решений о финансировании в объеме $300 млрд, как и дорожная карта на $1,3 трлн, сегодня остается под вопросом.

    "К сожалению, мы видим, что некоторые страны отходят от этого решения. Государства все больше предпочитают направлять финансирование на оборону и безопасность. Они пытаются застраховать себя от конфликтов и войн, а климатические вызовы остаются в стороне", - заявил он.

