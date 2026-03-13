Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧС

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 11:55
    В Азербайджане в 2025 году на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций было профинансировано 19 млн 998 тыс. 281,7 маната из предусмотренных в госбюджете 20 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, в различных регионах страны для граждан, чьи дома пришли в аварийное состояние в результате стихийных бедствий, были построены 29 индивидуальных жилых домов.

    Согласно документу, одновременно за счет соответствующих средств, выделенных Министерству по чрезвычайным ситуациям, началось строительство 11 новых многоквартирных жилых домов для улучшения жилищных условий жителей 17 технически аварийных зданий, расположенных в 9 районах республики.

    В отчете уточняется, что речь идет о 256 квартирах в домах, признанных технически аварийными.

