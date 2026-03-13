FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib
İnfrastruktur
- 13 mart, 2026
- 11:35
2025-ci il Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) ölkənin müxtəlif bölgələrində təbii fəlakətlər nəticəsində evləri qəzalı vəziyyətə düşmüş vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, ötən il dövlət büdcəsindən nazirliyə fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı 20 milyon manat ayrılıb.
Qurum eyni zamanda, respublikanın 9 rayonunda yerləşən 256 mənzildən ibarət texniki cəhətdən qəzalı vəziyyətdə olan 17 binanın sakinlərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 11 yeni çoxmənzilli yaşayış binasının tikintisinə başlayıb.
