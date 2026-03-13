Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Салахеддин Мезуар: COP остается одним из последних универсальных пространств глобального сотрудничества

    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 12:11
    Салахеддин Мезуар: COP остается одним из последних универсальных пространств глобального сотрудничества

    Процесс климатических переговоров в рамках COP остается одним из последних универсальных пространств для глобального сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел и сотрудничества Марокко (2013–2017) и президент COP22 Салахеддин Мезуар на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По его словам, сегодня основной вопрос заключается не только в согласовании новых климатических обязательств, но и в обеспечении эффективности самого процесса переговоров.

    "Система COP основана на универсальности: все страны по-прежнему сидят за одним столом переговоров, что особенно важно в условиях глобальных вызовов. Климатические изменения являются глобальной проблемой, а глобальные проблемы требуют глобального сотрудничества", - подчеркнул он.

    В то же время, по его словам, принятие решений на основе консенсуса обеспечивает легитимность процесса и позволяет каждой стране иметь свой голос, однако такой подход также может замедлять прогресс, поскольку требует единогласия.

    Мезуар подчеркнул необходимость ускорения климатических действий. По его мнению, одним из возможных решений могут стать "Коалиции желающих", которые способны быстрее переходить к практической реализации обязательств.

    Салахеддин Мезуар Глобальный Бакинский форум
    Səlahəddin Mezuar: COP qlobal əməkdaşlığın son universal məkanlarından biri olaraq qalır
    Salaheddine Mezouar: COP remains one of last universal spaces for global cooperation
    Ты - Король

    Последние новости

    12:59

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

    Другие страны
    12:58

    Вице-премьер КНР Хэ ​​Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США

    Другие страны
    12:53

    Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:49

    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Внешняя политика
    12:48

    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    Экология
    12:46

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек

    Внутренняя политика
    12:45

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

    Внешняя политика
    12:43

    В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦА

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Дискуссия о COP на Глобальном Бакинском Форуме: Исполнение решений задерживается

    Внешняя политика
    Лента новостей