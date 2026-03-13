Салахеддин Мезуар: COP остается одним из последних универсальных пространств глобального сотрудничества

Процесс климатических переговоров в рамках COP остается одним из последних универсальных пространств для глобального сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел и сотрудничества Марокко (2013–2017) и президент COP22 Салахеддин Мезуар на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, сегодня основной вопрос заключается не только в согласовании новых климатических обязательств, но и в обеспечении эффективности самого процесса переговоров.

"Система COP основана на универсальности: все страны по-прежнему сидят за одним столом переговоров, что особенно важно в условиях глобальных вызовов. Климатические изменения являются глобальной проблемой, а глобальные проблемы требуют глобального сотрудничества", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, принятие решений на основе консенсуса обеспечивает легитимность процесса и позволяет каждой стране иметь свой голос, однако такой подход также может замедлять прогресс, поскольку требует единогласия.

Мезуар подчеркнул необходимость ускорения климатических действий. По его мнению, одним из возможных решений могут стать "Коалиции желающих", которые способны быстрее переходить к практической реализации обязательств.