İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Səlahəddin Mezuar: COP qlobal əməkdaşlığın son universal məkanlarından biri olaraq qalır

    Ekologiya
    • 13 mart, 2026
    • 12:34
    Səlahəddin Mezuar: COP qlobal əməkdaşlığın son universal məkanlarından biri olaraq qalır

    BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransları (COP) çərçivəsində iqlim danışıqları prosesi qlobal əməkdaşlıq üçün son universal məkanlardan biri olaraq qalır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Mərakeşin keçmiş xarici işlər və əməkdaşlıq naziri (2013–2017) və COP22-nin prezidenti Səlahəddin Mezuar XIII Qlobal Bakı Forumunda bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün əsas məsələ təkcə yeni iqlim öhdəliklərinin razılaşdırılması deyil, həm də danışıqlar prosesinin özünün səmərəliliyinin təmin edilməsidir:

    "COP sistemi universallığa əsaslanır: bütün ölkələr hələ də eyni danışıqlar masasında oturur ki, bu da qlobal çağırışlar şəraitində xüsusilə vacibdir. İqlim dəyişiklikləri qlobal problemdir, bu isə qlobal əməkdaşlıq tələb edir".

    Onun sözlərinə görə, konsensus əsasında qərar qəbulu prosesin legitimliyini təmin edir və hər bir ölkəyə öz səsini bildirmək imkanı verir. Lakin belə yanaşma yekdilllik tələb etdiyi üçün tərəqqini ləngidə də bilər.

    S.Mezuar iqlim fəaliyyətlərinin sürətləndirilməsinin zəruriliyini də vurğulayıb. Onun fikrincə, mümkün həll yollarından biri öhdəliklərin praktiki həyata keçirilməsinə daha sürətli keçid edə bilən "İstəklilər koalisiyası" ola bilər.

    Qlobal Bakı Forumu Səlahəddin Mezuar
    Салахеддин Мезуар: COP остается одним из последних универсальных пространств глобального сотрудничества
    Salaheddine Mezouar: COP remains one of last universal spaces for global cooperation

    Son xəbərlər

    13:11

    Kamilov: Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridir

    Xarici siyasət
    13:10
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Din
    13:07

    "Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    Futbol
    13:07

    Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    13:00
    Foto

    Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    13:00

    Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:00

    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olub

    Ekologiya
    12:58

    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Xarici siyasət
    12:55

    Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti