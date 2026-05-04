ARDNF son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub
Xarici siyasət
- 04 may, 2026
- 22:49
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib.
"İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım Baş nazirin rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub", - Prezident bildirib və əlavə edib ki, görüşdə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə olunub.
