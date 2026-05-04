    • 04 may, 2026
    • 22:49
    ARDNF son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib.

    "İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım Baş nazirin rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub", - Prezident bildirib və əlavə edib ki, görüşdə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə olunub.

    İlham Əliyev Azərbaycan-İtaliya münasibətləri Corcia Meloni Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
    ГНФАР за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов
    SOFAZ invests approximately $3 billion into Italian economy

