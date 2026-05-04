ГНФАР за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Итальянский рынок очень интерес для нас. Экономика Италии под руководством госпожи премьер-министра успешно развивается. Государственный нефтяной фонд Азербайджана за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов. Также обсуждались вопросы привлечения инвестиций в новые проекты", - подчеркнул глава государства.