    ГНФАР за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов.

    Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

    "Итальянский рынок очень интерес для нас. Экономика Италии под руководством госпожи премьер-министра успешно развивается. Государственный нефтяной фонд Азербайджана за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов. Также обсуждались вопросы привлечения инвестиций в новые проекты", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Азербайджано-итальянские отношения
    ARDNF son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub
    SOFAZ invests approximately $3 billion into Italian economy

