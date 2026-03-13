İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 01:55
    Konfrans Liqası: Samsunspor məğlub olub, AEK böyükhesablı qələbə qazanıb

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsi başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Samsunspor" İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandasını qəbul edib.

    İtaliyanın "Fiorentina" komandası Polşanın "Rakuv" kollektivinin müqavimətini qırmağa çalışıb.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/8 final, ilk oyunlar

    12 mart

    "Samsunspor" (Türkiyə) – "Rayo Valyekano" (İspaniya) - 1:3

    "Riyeka" (Xorvatiya) – "Strasburq" (Fransa) - 1:2

    AZ (Alkmaar, Niderland) – "Sparta" (Çexiya) - 2:1

    "Lex" (Polşa) – "Şaxtyor" (Ukrayna) - 1:3

    "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr) - 0:0

    "Fiorentina" (İtaliya) – "Rakuv" (Polşa) - 2:1

    "Siqma" (Çexiya) – "Maynts 05" (Almaniya) - 0:0

    "Sele" (Sloveniya) – AEK (Yunanıstan) - 0:4

