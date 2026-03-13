Konfrans Liqası: "Samsunspor" məğlub olub, AEK böyükhesablı qələbə qazanıb
Futbol
- 13 mart, 2026
- 01:55
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsi başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Samsunspor" İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandasını qəbul edib.
İtaliyanın "Fiorentina" komandası Polşanın "Rakuv" kollektivinin müqavimətini qırmağa çalışıb.
UEFA Konfrans Liqası
1/8 final, ilk oyunlar
12 mart
"Samsunspor" (Türkiyə) – "Rayo Valyekano" (İspaniya) - 1:3
"Riyeka" (Xorvatiya) – "Strasburq" (Fransa) - 1:2
AZ (Alkmaar, Niderland) – "Sparta" (Çexiya) - 2:1
"Lex" (Polşa) – "Şaxtyor" (Ukrayna) - 1:3
"Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr) - 0:0
"Fiorentina" (İtaliya) – "Rakuv" (Polşa) - 2:1
"Siqma" (Çexiya) – "Maynts 05" (Almaniya) - 0:0
"Sele" (Sloveniya) – AEK (Yunanıstan) - 0:4
